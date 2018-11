Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Un accident heureusement uniquement matériel s'est produit à la hauteur de la sortie du cinéma Cambaie en direct du Sud Mais ce carambolage dans la voie de gauche a généré un important embouteillage. Plus de 7 kilomètres. Patience et prudence. Si possible il vaut mieux éviter ce secteur du pont de l'Etang Saint Paul.

