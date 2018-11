Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Du 3 au 18 novembre, l'Agence de la biomédecine est en campagne pour recruter de nouveaux donneurs en France et notamment à La Réunion. Des dons d'ovocytes et de spermatozoïdes indispensables pour permettre à des couples infertiles de devenir parents. Quatre réunions d'informations sur le don de gamètes sont organisés les 6 et 8 novembre à Saint Denis, Saint Paul, Saint Benoit et Saint Pierre par les centres hospitaliers. Fin 2016, 40 couples à La Réunion était en attente d'un don d'ovocytes.

