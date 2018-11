BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 4 novembre 2018



- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Seychelles, Baleineau, Ibrahim Patel, Echauffourées, Mangrove

Hommage à Billy le baleineau

Pendant deux jours ces lundi 29 octobre et mardi 30 octobre 2018, toute La Réunion a vécu au rythme de Billy ce baleineau venu s'échouer sous le viaduc de la Grande Chaloupe lundi au petit matin. L'immense élan de solidarité et les gros moyens déployés pour le sauver sont restés vains. Malade, épuisé, Billy a rendu son dernier souffle mardi matin. Toute La Réunion a été émue, toute La Réunion a été frappée de tristesse. A Imaz Press, comme vous tous, nous avons croisé les doigts pour que le baleineau soit sauvé... Alors nous avons voulu lui rendre hommage en images pour qu'on ne l'oublie jamais...

Guichet de poste vintage pour envoyer des lettres à des inconnus sur le Barachois

La ville de Saint-Denis propose une animation originale et pleine de vie. Le spectacle "Les Dactylos" est un théâtre de rue moderne et festif proposé par la compagnie Oxymore. Deux représentations sont au programme, une le dimanche 4 novembre de 16h à 18h au Barachois et l'autre le mercredi 7 novembre de 10h à 12h au marché forain du Chaudron.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 29 octobre - Créole or not créole : la revendication d'une culture en péril

- Mardi 30 octobre - Baleineau échoué : paix à toi, Billy

- Mercredi 31 octobre - Fin de garde à vue pour Ibrahim Patel

- Jeudi 1er novembre - Echauffourées pour la nuit d'Halloween

- Vendredi 2 novembre - Mayotte : les mangroves sur le déclin

Un fromager suisse s'essaie à l'affinage musical de son emmental

La musique, dit-on, adoucit les moeurs mais adoucit-elle le fromage ? C'est la question que s'est posée un producteur d'emmental suisse qui, aidé par la Haute école des arts de Berne, a décidé, pour le savoir, d'affiner ses fromages en musique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le dimanche sous la pluie

Matante Rosina vous demande d'être prudent(e)s si vous avez prévu un pique-nique, une randonnée... elle a vue dans le fond de son pilon que les nuages seront abondants et que les averses seront nombreuses. Alors pensez à prendre parapluies et bâches si vous tenez absolument à sortir. Dites aussi à Matante Rosina quel temps il fait chez vous