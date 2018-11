Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Sur la RN1A à Saint Paul, sur le secteur de Cap Lahoussaye, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le cimetière matin et Boucan Canot de 8h30 à 16h tous les jours, du lundi 5 au vendredi 9 novembre. Les travaux qui débuteront lundi matin ont pour but de réparer les filets et opérer des missions de purges de la falaise.

