Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce week-end du 2 au 4 novembre 2018, les motocyclistes de la gendarmerie ont constaté 130 infractions dont 109 génératrices d'accidents et 47 relevant des conduites addictives. Dimanche matin, un automobiliste a été contrôlé sur la RN 5 à Petit Serre alors qu'il conduisait malgré une suspension de son permis et avec une alcoolémie à 0.60 mgl. Il a été reconnu par les motocyclistes qui l'avaient déjà verbalisé pour alcoolémie à 0.67 mg/l il y a tout juste un mois sur la route de Cilaos. Dans l'après-midi, Le pilote d'une motocyclette de grosse cylindrée qui a été verbalisé alors que le dépistage stupéfiant s'est révélé positif à toutes les drogues. Son permis a été retiré sur le champ et sa moto immobilisée. A Cilaos et à l'Entre-Deux, 4 conduites en état d'alcoolémie dont 2 délictuelles ont été verbalisées.

