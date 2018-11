Satisfecit pour l'association caritative : le seuil des 175 000 euros de dons a été atteint. Ce dimanche matin, les inscriptions à la course Odyssea, rouvertes exceptionnellement, ont permis à deux centaines de Réunionnais de plus de participer et à l'association de réussir son défi : réunir 20 000 participants. Nathalie Bourcier, la cheville ouvrière de l'association, ne cache pas sa satisfaction devant cette édition 2018 qui a tenu ses promesses.

Pour Nathalie Bourcier, si la satisfaction est au rendez-vous, elle n'est pas non plus surprise par l'élan de solidarité manifesté par les Réunionnais : "Ce matin encore, j'entendais pendant la marche des enfants qui disaient que leur mamie était partie à cause de cette maladie, et beaucoup de gens qui parlaient de leurs proches concernés par cette pathologie, je ne suis donc pas surprise par l'élan de solidarité qui se manifeste autour d'Odyssea. Le cancer, nous sommes tous concernés".

Et comme le reconnait Nathalie Bourcier, un cancer qui touche les femmes, c'est encore plus d'émotion : "Une femme, dans une famille, c'est un roc, alors quand la maladie frappe, tout le monde est ébranlé".

La présidente d'Odyssea Réunion se réjouit donc de voir tant de Réunionnais et tant de partenaires autour de l'association. "La santé, c'est un thème fort qui parle aux entreprises et aux instititions. Nous nous réjouissons chaque année de voir que nous réussissons à atteindre nos objectifs et c'est important car nous avons chaque année davantage de personnes malades à aider."

ml/www.ipreunion.com