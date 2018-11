Ce dimanche matin, la voiture utilisée par la jeune femme a été retrouvée à l'Entre-Deux à proximité du sentier Citron Galet. Les gendarmes se sont déployés sur les lieux pour essayer de retrouver Leslie, dont la famille explique qu'elle est en état de faiblesse actuellement. L'hélicoptère des gendarmes effectue des rondes depuis 8h ce matin et a pu localiser la jeune femme au pied d'une falaise, selon notre confrère Freedom. La jeune femme a été hélitreuillée.

La famille de Leslie Mezino avant lancé un appel ce samedi 3 novembre 2018 vers 17h30 et signalé à la gendarmerie la disparition de cette jeune femme. Leslie aurait quitté le domicile familial ce samedi 3 novembre à 10 heures du matin, à bord d'un véhicule 4x4 Mazda BT 50 de couleur rouge. Elle n'avait plus contacté ses proches depuis, et eux-mêmes ne parviennaient pas à la joindre. Inquiets, ses proches avaient lancé l'alerte car la jeune femme serait en état de faiblesse actuellement.

La jeune femme est actuellement prise en charge par les gendarmes.