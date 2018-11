Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La polémique est née sur le site 750g, un site de recettes bien connu. Surprise, ce week-end, ils se sont attaqués à l'un des fleurons de la cuisine réunionnaise : le rougail saucisses. Ils ont appelé la recette " le rougail saucisses, cette recette typique de La Réunion " et apparemment, c'est l'un des plats préférés du chef... Pourtant, la recette n'a rien à voir avec le rougail saucisses que l'on déguste ici. Déjà, le chef utilise des saucisses de Toulouse (sacrilège), met du gingembre, oui, du GINGEMBRE, oublie le curcuma, la feuille 4 épices, le thym, ne laisse pas mijoter... Il dit que "c'est un plat très simple mais qui a du goût ". Là au moins, il ne s'y trompe pas, notre rougail saucisses a du goût, ça c'est sûr, mais pas celui de cette recette. Sur le site, le rougail saucisses est décrit ainsi "une recette simple et réconfortante". Autant vous dire que les internautes n'ont pas ressenti du réconfort en regardant la recette, comment dire, revisitée du chef de 750g. Ils s'en sont donnés à coeur joie ! Près de 1.300 commentaires et plus de 2.000 partages. Mais cette vidéo aura au moins eu l'avantage de remettre sur le devant de la scène un débat de fond, qu'appelle-t-on vraiment "rougail" ? Oignon ou pas oignon ? Ail ou pas ail ? Saucisses coupées ou pas ?

La polémique est née sur le site 750g, un site de recettes bien connu. Surprise, ce week-end, ils se sont attaqués à l'un des fleurons de la cuisine réunionnaise : le rougail saucisses. Ils ont appelé la recette " le rougail saucisses, cette recette typique de La Réunion " et apparemment, c'est l'un des plats préférés du chef... Pourtant, la recette n'a rien à voir avec le rougail saucisses que l'on déguste ici. Déjà, le chef utilise des saucisses de Toulouse (sacrilège), met du gingembre, oui, du GINGEMBRE, oublie le curcuma, la feuille 4 épices, le thym, ne laisse pas mijoter... Il dit que "c'est un plat très simple mais qui a du goût ". Là au moins, il ne s'y trompe pas, notre rougail saucisses a du goût, ça c'est sûr, mais pas celui de cette recette. Sur le site, le rougail saucisses est décrit ainsi "une recette simple et réconfortante". Autant vous dire que les internautes n'ont pas ressenti du réconfort en regardant la recette, comment dire, revisitée du chef de 750g. Ils s'en sont donnés à coeur joie ! Près de 1.300 commentaires et plus de 2.000 partages. Mais cette vidéo aura au moins eu l'avantage de remettre sur le devant de la scène un débat de fond, qu'appelle-t-on vraiment "rougail" ? Oignon ou pas oignon ? Ail ou pas ail ? Saucisses coupées ou pas ?