5 novembre 2018



17 novembre : des citoyens appellent au blocage à La Réunion

La grogne monte partout en métropole contre la hausse des prix à la pompe. Sur la toile, la contestation s'organise et tous appellent à la mobilisation le 17 novembre prochain. Manifestations, blocages de routes et de stations services, certains placent même un gilet jaune sur leur tableau de bord pour montrer leur mécontentement. A La Réunion, le mouvement de révolte s'exprime aussi contre la vie chère et la politique sociale du gouvernement. Des groupes Facebook se montent et préparent des actions... Dans les rues pourtant, les gens ne se sentent pas tous concernés et comprennent mal la méthode utilisée.

Cinéma : la place vous coûtera (sans doute) plus cher !

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 dans les Outre-mer, la TSA, taxe spéciale additionnelle menace le secteur du cinéma ultramarin. Progressive, chaque année, elle gagne des coûte plus cher aux exploitants de salles obscures. Ils affirment n'avoir d'autre choix que de répercuter son coût sur le prix des billets.

La Nouvelle-Calédonie choisit la France mais le camp indépendantiste progresse

La Nouvelle-Calédonie a choisi dimanche de rester dans le giron français lors d'un référendum d'autodétermination historique, consacrant selon le président Macron une "marque de confiance dans la République", malgré une importante percée des indépendantistes. Selon les résultats définitifs sur les 284 bureaux de l'archipel français, colonisé en 1853 et disposant d'importantes réserves de nickel, le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix contre 43,6% pour le oui.La participation a été massive, avec 80,63 % de votants. Quelques incidents ont été signalés en fin de soirée, mais le scrutin s'est dans l'ensemble déroulé dans le calme.

TCO - Pique-nique zéro déchet : message bien accueilli

Pendant les vacances de ce mois d'octobre 2018, les médiateurs du Territoire de la côte ouest (TCO) ont poursuivi leurs actions de sensibilisation au "zéro déchet" sur les lieux fréquentés par les pique-niqueurs, dans l'Ouest. Plus de 400 personnes ont été directement sensibilisées. "Et l'on peut dire qu'elles ont toutes apprécier la démarche" estime le TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de soleil ou de pluie

Matante Rosina se pose bien des questions ce lundi matin 5 novembre 2018, elle ne sait pas s'il y aura de la pluie ou du soleil, du vent ou des nuages... Elle compte sur vous pour la renseigner. Alors dites lui vite quel temps il fait chez vous