Le tribunal administratif a ce lundi 5 novembre l'intégralité de son jugement dans l'affaire des paillotes de l'Hermitage. Les restaurants Coco Beach, la Marmite, les Filaos et l'Hacienda doivent "remettre les lieux en l'état originel et démolir les constructions et les installations sur parcelle". La Bobine et le K'Banon doivent détruire une partie de leurs terrasses. Des astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ont également été prononcés à l'encontre de ces restaurants de plage.

