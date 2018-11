La grogne monte partout en métropole contre la hausse des prix à la pompe. Sur la toile, la contestation s'organise et tous appellent à la mobilisation le 17 novembre prochain. Manifestations, blocages de routes et de stations services, certains placent même un gilet jaune sur leur tableau de bord pour montrer leur mécontentement. A La Réunion, le mouvement de révolte s'exprime aussi contre la vie chère et la politique sociale du gouvernement. Des groupes Facebook se montent et préparent des actions... Dans les rues pourtant, les gens ne se sentent pas tous concernés et comprennent mal la méthode utilisée.

A La Réunion, tout ou presque est plus cher qu’en Hexagone. En 2016 lors de sa dernière étude sur les écarts des prix entre l’île et la métropole, l’Insee avait fait un constat alarmant : l’alimentation, la santé la communication, les vêtements, les produits d’hygiène, les produits technologique… Tout est plus cher. Etonnant lorsque l’on sait que 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain. A cette cherté de la vie, s'ajoute les prix des carburants, qui ne cessent d'augmenter. Il y a quelques jours les hausses de novembre sont tombées, +2,15 % pour le supercarburant, +5,92 % pour le gazole. Même si la facture pour l'automobiliste réunionnais reste cette fois-ci un peu moins douloureuse que pour celui de métropole la pilule est dure à avaler.

Lire aussi => La Réunion : tout (ou presque) est plus cher qu'en métropole

Lire aussi => Les prix du sans plomb, du gazole et du gaz en hausse

Sur les réseaux sociaux les appels se multiplient. Plusieurs groupes se sont créés sur Facebook comme "mouvement le 17 novembre", "automobiliste en marche 974" ou encore le "collectif de défense des motards". Tous appellent au blocages des grands axes de circulation, des ronds-points, des stations services ou à des opérations escargots. Comme en métropole, les internautes réunionais s’organisent. Certains lançant même des sondages.

Cette révolte s'éloigne d'ailleurs du sujet de l'augmentation des prix des carburants pour se tourner vers un ras-le-bol général de la vie chère et de la politique d’Emmanuel Macron.

Certains appellent à bloquer les centres commerciaux, "c'est la consommation que nous voulons bloquer", raconte cet internaute qui parie sur des "actions festives, bienveillantes et symboliques."

"Il faut voir plus loin"

Selon du sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour France Info et le Figaro, plus de trois quarts des Français (78%) estiment "justifié" l’appel à bloquer les routes. En métropole, pour montrer leur solidarité au mouvement, des automobilistes plaçaient d'ores et déjà un gilet jaune sur leurs tableaux de bord. A Saint-Denis, soit le message n'est pas passé, soit il n'est pas suivi comme le remarque cet internaute :

Dans les rues dionysiennes, les Réunionnais sont en effet plus réservés... Presque tous et toutes se plaignent de la cherté de la vie et de l'augmentation des prix à la pompe. Mais beaucoup ne sont pas convaincus par cette journée de blocus du 17 novembre. La méthode et son organisation ne les convainquent pas. En dix ans, Gérard a vu les prix grimper "la vie ici est très chère ici, avant je payais le carburant 1,35 euro le litre, maintenant 1,85 euro." Mais manifester n'est "pas son truc"... "je n'aurais pas le temps, je travaille beaucoup, explique-t-il. Mais à mon avis, pour se faire entendre il faut bloquer la Route du Littoral ou le boulevard Gabriel Macé." Pour Céline, la vie est difficile ici : "quand on a passé du temps en métropole et qu'on revient à La Réunion, c'est sûr qu'on voit la différence. Les carburants... c'est chaud : avant je prenais du gazole, un plein à 35 euros, maintenant c'est 48 euros !" rit-elle ironiquement. Céline n'a pas entendu parlé des blocages du 17 novembre et elle ne comprend pas cette action : "ils ne sont pas contents, certes, mais cela ne nous arrange pas, nous qui travaillons et circulons. Nous faisons avec".

La jeune femme appréhende déjà cette journée où elle va se retrouver dans les embouteillages, le stress et la chaleur... "Si je ne travaille pas, je vais préfèrer rester chez moi." Nathalie de son côté ne "trouve pas la vie si chère. En métropole le pouvoir d'achat n'est pas plus élevé qu'ici. Ici, par rapport à il y a trente-quarante ans, la vie n'est pas plus chère". Au contraire estime-t-elle, "je trouve plus de choses à des prix plus bas, il y a une plus grande offre". Et d'ajourter : "Ce n'est pas comme avant, il y a eu des évolutions. La vie chère est une fausse idée je crois". Comme Céline, Nathalie n'a pas entendu parler de la journée du 17 novembre : "Je ne pense pas que l'action marchera, vu le gouvernement actuel, je ne crois pas."

Un peu plus loin, Sidik n'est pas très motivé par ce blocus..."Le blocage des routes, ce n'est pas bon," pense-t-il. Même s'il voit les prix augmenter "de jour en jour", l'homme estime que ce n'est pas la bonne solution : "vous bloquer les route pour un jour, les commerces aussi en pâtissent, l'argent ne rentre pas, l'économie perd. On peut bloquer la Préfecture par exemple, mais pas les routes." Monique est également de cet avis. "c'est une petite action... Il faut être plus solidaires et engagés : se mobiliser sur le long terme!" dit-elle. "Nous pouvons signer des lettres, des pétitions, les faire remonter au gouvernement, à l'Assemblée, poursuit-elle. Pourquoi ne pas réunir nos sept députés pour ouvrir un débat? Un blocage de route ne sert à rien car il ne dure qu'une journée. Pour être efficace, il faut voir plus loin."