BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 6 novembre 2018



- Qui a dit que Internet rame ? Pour SFR, Orange et Zeop, tout va bien

- Les Réunionnaises travailleront "gratuitement" à partir de 15h35 aujourd'hui

- Lataniers nout ker d'vie porte plainte contre Joël Mongin

- Hermitage - Démolition totale pour quatre paillotes, démolition partielle pour deux autres

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de soleil ou de pluie

Le 3 octobre dernier, un incident est signalé sur le câble sous-marin Lion 2 qui relit le Kenya à La Réunion. Le câble est hors service depuis plus d'un mois, le retour à la normale est prévu pour le 10 novembre prochain. Pourtant, les trois opérateurs affirment qu'il n'y a eu aucune conséquence pour leurs clients. Imaz Press vous explique comment les rois des télécoms s'y prennent pour pallier un problème devenu récurrent.

A travail égal salaire non égal... En métropole comme à La Réunion, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. A cause de ces inégalités salariales, c'est comme si les Françaises travaillaient " gratuitement " à partir d'aujourd'hui, mardi 6 novembre à 15h35 et ce jusqu'à la fin de l'année. Dans les rues de Saint-Denis, ces chiffres choquent et sont une surprise pour la plupart.

Le 29 octobre dernier, les élus de La Possession ont validé le choix du carrier pour l'exploitation de la carrière des Lataniers. C'est donc le groupement de la Nouvelle Route du Littoral qui sera aux commandes, GTOI, Vinci et SBTPC. En marge de ce conseil municipal, anti et pro carrière se sont retrouvés face à face. Et ça a dérapé, le collectif Lataniers nout ker d'vie a manifesté devant la mairie de La Possession pour signifier son désaccord. Face à eux, une contre manifestation s'est montée. Les transporteurs menés par Joël Mongin ont défendu le projet. Un sujet sensible, la confrontation a dérapé, les membres du collectif disent avoir été victimes de menaces, d'intimidation et ce serait même allé plus loin, des propos raciste auraient été proférés à leur encontre. Le collectif a donc décidé de déposer plainte contre Joël Mongin ce mardi 6 novembre.

Le tribunal administratif a rendu ce lundi 5 novembre l'intégralité de son jugement dans l'affaire des paillotes de l'Hermitage. Les restaurants Coco Beach (regroupant la Mama et l'Hacienda), la Marmite, le Miveal et Loca Plage doivent "remettre les lieux en l'état originel et démolir les constructions (les paillotes - ndlr)et les installations sur parcelle". La Bobine et le K'Banon doivent détruire une partie de leurs terrasses. Des astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ont également été prononcés à l'encontre de ces restaurants de plage.

Matante Rosina nous annonce une journée chaude et humide sur le département pour le mardi 6 novembre 2018. Le matin il y a un bon soleil sur l'ensemble de l'île, puis après les éclaircies des nuages se formeront à l'intérieur de la Réunion. Des précipitations sont prévues dans les hauts et peuvent même déborder sur le littoral Su et Sud-Ouest.