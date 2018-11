A partir de ce mardi 6 novembre et jusqu'au vendredi 16 ombre 2018, le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa) conduira un détachement d'instruction opérationnelle (DIO) au profit des forces armées seychelloises. Cette action a lieu en vue de l'exercice franco-seychellois interalliés et interarmées "Cateau noir 2018" qui se déroulera aux Seychelles du lundi 19 au vendredi 23 novembre

"Dédié au combat urbain et à l’instruction nautique, ce détachement aura pour but d’entraîner et de préparer techniquement l’armée seychelloise et notamment la montée en puissance de l’unité Tazar, à cet exercice" indiquent les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi).

L'édition 2018 de "Cateau noir" sera placée sous le thème le thème de la lutte contre le narcotrafic. "La coopération de défense entre la France et les Seychelles est particulièrement active et dense. Elle s’explique par un héritage historique, une proximité géographique et un intérêt partagé face aux menaces affectant la sécurité dans l’océan Indien occidental (piraterie, narcotrafic, pêche illicite, terrorisme, contrebande)" notent les Fazsoi.

