Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Matante Rosina nous annonce une journée chaude et humide sur le département pour le mardi 6 novembre 2018. Le matin il y a un bon soleil sur l'ensemble de l'île, puis après les éclaircies des nuages se formeront à l'intérieur de la Réunion. Des précipitations sont prévues dans les hauts et peuvent même déborder sur le littoral Su et Sud-Ouest.

