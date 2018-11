Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 22 au 28 octobre, 3 cas de dengue ont été confirmés : dans l'ouest à la Saline et dans le Sud, à la Rivière Saint-Louis et à Saint-Louis.Depuis le début de l'année, la dengue a provoqué 144 hospitalisations et 456 passages aux urgences, ainsi que cinq décès, dont trois directement liés à la dengue. Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines, une vague épidémique majeure est redoutée avec l'arrivée de l'été austral. Aussi dans ce contexte particulièrement sensible, la Préfecture et l'ARS Océan Indien rappellent l'importance d'intensifier les efforts collectifs, en termes de mobilisation et de prévention afin de lutter contre le moustique vecteur de la maladie.

