Les membres du bureau du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) sont arrivés à La Réunion ce lundi 5 novembre et ils y resteront jusqu'au jeudi 8 novembre 2018. Ce jour là ils inaugureront, le 8 novembre, le Conseil interrégional de leur Ordre pour La Réunion et Mayotte (Photo d'illustration)

Pascale Mathieu, Présidente du CNOMK, et les membres du bureau auront également plusieurs rendez-vous de travail et réunions avec des acteurs locaux : élus, responsables et salariés de structures de santé. Au programme de ce déplacement figurent, notamment, une rencontre avec les membres de la Chambre disciplinaire de première Instance du Conseil interrégional de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, une visite du CHU de Saint-Denis et des centres de rééducation fonctionnelle (CRF) du Port et du Tampon, une rencontre avec le Directeur et les étudiants de l’Institut de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes (IFMK) de Saint-Pierre.

