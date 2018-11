BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 7 novembre 2018



Mouvement du 17 novembre : Bloquer les routes...oui mais après ?

A dix jours du mouvement du 17 novembre, les esprits s'échauffent autour du blocage, ou non des routes réunionnaises... Alors que des collectifs se montent sur les réseaux sociaux pour organiser des opérations escargots et autres réjouissances, d'autres écrivent au Préfet et demandent des actions directes pour " désamorcer cette bombe à retardement. " Dangereux les blocages ? Légaux ? Pourquoi s'en prendre aux automobilistes qui veulent tout simplement circuler ? Pourquoi ne pas monter directement aux institutions ? Certains voient encore plus loin que les hausses des prix des carburants et vise la consommation...et ses centres commerciaux.

Un rassemblement pour les droits "des personnes autrement capables" organisé par le Collectif citoyen handicap

Ce mercredi 7 novembre 2018, le Collectif Citoyen Handicap appelle à la mobilisation nationale pour les droits personnes différentes ou autrement capables. A La Réunion, ce rassemblement aura lieu dès 9h au Square Labourdonnais à Saint Denis. Les organisateurs veulent par cette action sensibiliser au handicap.

Prix du Roman Métis des lycéens : et les nominés sont...

Alors que la chasse aux prix littéraires est lancée en métropole, les lycéens réunionnais nous présentaient leur sélection des quatre romans en lice pour le "Prix du Roman Métis des Lycéens 2018" au lycée Levavasseur de Saint-Denis. Des livres francophones, parus depuis au moins un an et véhiculant des valeurs d'humanisme, de métissage et de diversité. Sept établissements représentant 218 lycéens de 1ère L participent.

Présidentielle à Madagascar : un premier tour sous tension. 36 candidats sont en lice

10 millions de Malgaches sont appelés aux urnes ce mercredi 7 novembre. La journée sera chômée et payée pour permettre aux électeurs de se rendre dans l'un des 25.000 bureaux de vote. Une élection dans un climat politique apaisé, du moins en surface. Ils sont trente-six candidats en lice pour ce premier tour. Dont trois favoris, le président sortant Hery Rajaonarimampianina Rakotarimanana et les deux précédents dirigeants du pays Marc Ravalomanana et Andry Nirina Rajoelina. En 2013, ces personnalités n'avaient pas eu l'autorisation de la communauté internationale de se présenter au motif qu'ils étaient les principaux protagonistes de la crise politique désastreuse débutée fin 2008. L'enjeu de cette élection : éviter une crise post-électorale comme le pays a pu en connaître ces dernières années.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel mitigé avec des nuages et du soleil

Matante Rosina nous annonce une journée chaude et humide à la Réunion pour le mercredi 7 novembre 2018. Le matin de belles éclaircies seront présentes mais un temps nuageux à un temps très nuageux va prendre place à l'intérieur de l'île. Quelques averses à prévoir sur les hauteurs de l'Ouest, du Sud et du Nord.