Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le premier système dépressionnaire de la saison a atteint le stade de tempête tropicale modérée et a été baptisé. A 4 heures ce mercredi 7 novembre 2018 Alcide se trouvait à 1225 km au large des côtes nord de La Réunion. Situé par les points 10;1 sud et 57.6 est, il se déplace à 15 km/h le long d'une trajectoire ouest-sud-ouest. Alcide génère des vents soufflant en moyenne à 80 km/h et à 100 km/h en rafales. Selon Météo France, le système pourrait se renforcer et passer en forte tempête tropicale au cours des prochaines 24 heures. Alcide ne présente pas de danger pour La Réunion et aucune alerte cyclonique n'est envisagée pour le moment (Photo www.mtotec.com)

