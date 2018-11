• Démolition

Le tribunal administratif a rendu ce lundi 5 novembre 2018 l'intégralité de son jugement dans l'affaire des paillotes de l'Hermitage. Les restaurants Coco Beach (regroupant la Mama et l'Hacienda), la Marmite, le Miveal et Loca Plage doivent "remettre les lieux en l'état originel et démolir les constructions (les paillotes - ndlr) et les installations sur parcelle". La Bobine et le K'Banon doivent détruire une partie de leurs terrasses. Des amendes allant jusqu'à 1500 euros et des astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ont également été prononcés à l'encontre de ces restaurants de plage.

• Appel

Selon Maître Akhoun, la plupart des restaurateurs qu'il défend prévoit de faire appel du jugement devant la cour administrative de Bordeaux

A noter toutefois que le jugement du tribunal administratif est immédiatement exécutoire et il ne peut être suspendu par un quelconque appel. Mais un sursis à exécution peut être déposé devant la cour administrative bordelaise, indique Maitre Akhoun avant de souligner qu'il "est trop tôt encore pour dire s'il y aura ou non appel".

• Rappel

C'est à la suite d'une action engagé par Maître Akhoun devant le tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Denis que cette affaire est arrivée devant la juridiction administrative. Le défenseur de cinq restaurants de plage avait demandé au TGI de "reconnaitre que ses clients étaient en possession de baux commerciaux et d'autorisation d'exploitation. Le tribunal de grande instance avait alors demandé au tribunal administratif de dire si les parcelles se trouvaient oui ou non sur le DPM.

