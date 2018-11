Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Les salariés du GIHP (Groupement pour l'insertion des personnes handicapées) de Saint-Denis sont en grève depuis ce matin, mercredi 7 novembre 2018 pour protester contre leurs salaires trop bas, leurs conditions de travail, et des "licenciements abusifs". Ils demandent notamment le départ du directeur du GIHP, Fabrice Souprayenmestry et la réintégration de trois salariés licenciés récemment. Des tensions commencent à apparaître entre grévistes et non grévistes.

Les salariés du GIHP (Groupement pour l'insertion des personnes handicapées) de Saint-Denis sont en grève depuis ce matin, mercredi 7 novembre 2018 pour protester contre leurs salaires trop bas, leurs conditions de travail, et des "licenciements abusifs". Ils demandent notamment le départ du directeur du GIHP, Fabrice Souprayenmestry et la réintégration de trois salariés licenciés récemment. Des tensions commencent à apparaître entre grévistes et non grévistes.