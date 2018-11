BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 8 novembre 2018



Cher Monsieur Didier Robert, vous nous avez tellement manqué ! Sachez que le dicton populaire "loin des yeux, loin du coeur" ne marche pas sur nous : nous pensons à vous tous les jours et nous espérons que vous ne tiendrez pas rigueur de notre (trop) longue absence.

Le Tamon - Homia Construction : une grève pour réclamer le versement des salaires

Une vingtaine de salariés de Homia Construction au Tampon campent devant leur entreprise depuis le mercredi 7 novembre dans la matinée. Ils affirment ne pas avoir perçu de salaire depuis le mois d'août, pour certains, le mois de mai dernier pour d'autres. " Le patron nous balade, à chaque fois, il nous dit qu'il va nous payer la semaine d'après mais rien n'arrive " explique l'un des employés grévistes. Ils ont donc décidé de frapper fort. L'entreprise spécialisée dans la construction est à l'arrêt, la majorité des salariés est en grève, seul le personnel administratif continue de travailler. Derrière cette crise sociale, le parcours chaotique d'une entreprise gérée par deux entrepreneurs

Les kinésithérapeutes réunionnais et mahorais se dotent d'un Ordre régional

Avec une moyenne d'âge de 32 ans et une rémunération moyenne de 3500 euros en début de carrière libérale, la profession de kinésithérapeute à La Réunion est en plein boom. A la veille de l'inauguration du nouveau Conseil régional de l'Ordre par la présidente nationale de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, Pascale Mathieu, et par des membres du bureau national présents sur l'île depuis quelques jours, Alain Choulot, le président de l'Ordre Réunion-Mayotte, a expliqué à Imaz Press les enjeux et défis de la profession sur une zone sur-dotée en professionnels, et l'intérêt de la régionalisation de l'Ordre.

Urgences vétérinaires : attention à l'arnaque sur internet

Le samedi 27 octobre 2018, en rentrant du travail à Piton Saint Leu, Lynda retrouve son chat tout estropié, en sang. Paniquée devant la souffrance de son animal, elle veut trouver un vétérinaire de garde. La solution qui lui paraît la plus évidente : internet. Plusieurs numéros, tous surtaxés, lui proposent des mises en relation. La facture s'élèvera à près de 15 euros pour finalement n'aboutir à aucun contact valide...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Eclaircies le matin, nuages l'après-midi

Matante Rosina est pressée ce jeudi 8 novembre 2018. Elle se dépêche de faire tout ce qu'elle a faire tant que le ciel est bleu. Elle fait vite car elle a vu dans son pilon que les nuages arriveraient en masse dans l'après-midi. Et chez vous, c'est comment ?