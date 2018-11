Cher Monsieur Didier Robert,



Vous nous avez tellement manqué ! Sachez que le dicton populaire "loin des yeux, loin du coeur" ne marche pas sur nous : nous pensons à vous tous les jours et nous espérons que vous ne tiendrez pas rigueur de notre (trop) longue absence.

Après le terrible accident de Billy, nous nous sommes inquiétés. Vous aviez l’air abattu, triste et résigné par la mort de ce baleineau. Et nous avons appris la bonne nouvelle : vous, notre cher président de Région êtes un Directeur général de la SPL Réunion des Musées Régionaux très très bien pourvu. Toutes nos félicitations. Vous pouvez retrouvez votre beau et franc sourire.

D’après le procès verbal de la séance du Conseil d’administration du 3 juillet 2018 de cette SPL, vous avez le droit de toucher pour ce noble poste la modique somme de 6.800 euros net par mois. Nous ne pouvons pas nous empêcher de citer ce joyeux document : " Il appartient donc au Conseil d’administration de la SPL de procéder à la régularisation de ce qu’il aurait omis dans la délibération par laquelle, procédant à la désignation, il devait en fixer la rémunération. Il est donc proposé au Conseil d’Administration de fixer la rémunération de PDG à 6.800 euros net par mois. "

Régularisation ? Parce que vous travailliez gratuitement jusqu’à présent ? Si c’est le cas, quelle bonne âme vous avez monsieur ! Et au sein du Conseil d'administraton de la SPL c'est par un vote à main levée que les choses se sont faites.

Qu’elle est moderne cette méthode monsieur Robert ! Et tous les membres du Conseil d’Administration ont approuvée cette " régularisation "… Bon, à l’exception d’une personne, c'est la démocratie, vous le savez bien cher Monsieur le Président...

Nous à Imaz Press, nous voyons venir tous les méchants. Ils diront qu’une telle somme est déplacée, ils crieront au scandale. Nous sommes, comme à notre habitude, de votre côté : ce salaire est largement mérité. Ça ne se discute pas ! Et cela même s'il vient s’ajouter à vos indemnités de président de Région. En 2016, elles étaient de 2.500 euros, sans parler des 2 300 euros d'indemnités de logement…

Vos salaires sont sacrés nous le savons bien. Nous en avions parlé dans notre lettre précédente au sujet de la SPL Maraïna. Là-bas aussi vous touchiez 6.800 euros net par mois (décidemment ce chiffre vous porte bonheur, nous aussi nous l’adorons). Votre successeur Fabienne Couapel Sauret, empochait quant à elle la modique somme de 4.500 euros par mois. Une petite diminution. Dans cette affaire, les méchants disserterons sans doute sur les inégalités salariales et vocifèreront qu'à. " Travail égal, salaire égal ". Pfff... c’est n'est qu'un slogan pour féministes enragées.

Et finalement qu’est-ce que 6.800 euros nets par mois ? Nous sommes certains que vous avez une petite pensée pour vos collègues, les salariés de la SPL Réunion des Musées Régionaux. Vous savez, ceux qui étaient en grève en septembre 2017… Ces pauvres âmes demandaient une revalorisation des salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Nous connaissons votre grand cœur, nous imaginons bien que tout va pour le mieux pour eux.

Cher Monsieur Didier Robert, nous sommes tellement admiratifs. Vous vous consacrez corps et âme pour La Réunion : président de Région, une tache qui doit tout de même bien vous occuper, vous prenez le temps de vous intéressez à la culture. Notre bonne et vieille culture. Vous avez tant fait pour elle ! Nous savons que les méchants fronceront les sourcils à ces mots et vous condamneront pour la mort de la "Maison des Civilisations et de l'unité réunionnaise."

D’autres, émus par le destin de la Médiathèque Cimendef s’amuseront à vous rappeler sa fermeture et l’abandon du chantier après une petite somme avancée... Un petit 18 millions d’euros enfin ! D’ailleurs, cher Monsieur le président de Région, nous vous saluons pour votre pugnacité à poursuivre - judiciairement parlant -, les deux méchantes députées Bello et Bareigts devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Elles qui ne comprennent pas votre amour pour la culture.

Encore une fois, cher Monsieur Didier Robert, nous vous surprenez. Entre toutes ces réunions budgétaires, ces débats autour de la nouvelle route du littoral, ces voyages pour la promotion des Îles Vanille, ces projets pour le développement des transports en commun à La Réunion… vous trouvez encore de l’énergie pour un travail à plein temps. Tout de même vous êtes président de Région ! Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voulez lâcher du lest, il y a énormément de chômeurs réunionnais prêts à reprendre le flambeau.

Et quoiqu'il en soit cher Monsieur Didier Robert : ne vous laissez surtout pas impressionner. Aux envieux qui diront que tout cela n'est pas très joli joli, rétorquez fièrement le front haut que c'est tout simplement légal... Qui sait, il se trouvera peut-être deux ou trois méchants pour vous croire...

En tout cas nous, à Imaz Press, nous sommes soulagés, cher Monsieur Didier Robert, cher président de Région et cher directeur de Réunion des Musées Régionaux, vousn semblez désormais à l'abri du besoin ce qui n'est que justice au vu de l'immense travail accompli au jour le jour au bénéfice de notre belle Réunion...

Nous avons écrit à votre service de communication pour être tout-à-fait rassurés. La réponse, nous a-t-on dit arrivera peut-être dans la journée de jeudi...

Nous pensons à vous.

A très bientôt.



