Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Jean-Luc Poudroux rattrapé par les SwissLeaks... C'est ce que le média satirique Le Tangue révélait il y a quelques jours. Le député nouvellement élu de la 7ème circonscription avait un compte en Suisse non déclaré entre 1992 et 1999. Il était alors maire de Saint-Leu et Conseiller général, puis Président du Conseil général... Ce matin, jeudi 8 novembre 2018, il s'explique en conférence de presse au Roland Garros à Saint-Denis. S'il y a prescription sur les faits, beaucoup de questions méritent tout de même d'être posées. Le député admet qu'il a "commis une erreur morale" et promet avoir "changé". Suivez notre live.

