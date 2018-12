BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 28 décembre 2018



- Prix Célimène - Appel à candidature pour le prix 2019

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie pour rafraîchir

Selon la Préfecture, "il y a manifestement des filières d'immigration illégales qui sont actives et à l'oeuvre"

Deux bateaux sri-lankais en moins de dix jours sont arrivés à la Réunion. Cinq depuis mars 2018 ont tenté la traversée de l'Océan Indien. 173 hommes, femmes et enfants ont tout risqué dans l'espoir d'obtenir l'asile sur ce petit bout de France qu'est La Réunion. Autour d'eux, de plus en plus de questions se posent et des doutes s'installent : traversée avec ou sans escale, trafic d'êtres humains, filières criminelles à l'oeuvre... Imaz Press fait le point avec Frédéric Joram, secrétaire général de la Préfecture de La Réunion. Entretien.

SMIC : les cent euros de plus, ce n'est pas automatique

Le 10 décembre dernier, après plusieurs semaines de crise de Gilets jaunes, Emmanuel Macron prend la parole au cours d'une allocution solennelle. Le président dit vouloir décréter " l'état d'urgence économique et sociale. " Plusieurs mesures fortes sont annoncées. Dont une, qui attire notre attention : " le salaire d'un travailleur au smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus à l'employeur " affirme-t-il. Vous êtes au smic, vous pensez qu'à partir du 1er janvier 2019 vous toucherez 100 euros de plus sur votre salaire ? Eh bien, vous avez tout faux !

Madagascar : Andry Rajoelina remporte la présidentielle

L'ex-chef de l'Etat Andry Rajoelina a officiellement remporté jeudi la présidentielle à Madagascar, battant son rival Marc Ravalomanana au second tour d'une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie pour rafraîchir

Matante Rosina a chaud et elle a vu dans le fond de sa tasse de café que le beau temps sera encore présent ce vendredi 28 décembre 2018. Heureusement il y aura quelques averses par ci par là pour rafraichir un peu tout ça. Et chez vous c'est comment ?