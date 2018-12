Avec les grosses pluies qui arrivent, la ravine Saint-Gilles va charrier tous les déchets dans le bassin de captage qui dessert le réseau en eau potable de plusieurs ville de l'Ouest. Pour éviter cela, l'association Sport, culture, art et bien-être (SCABE) s'est lancée un défi : débarrasser la ravine de toutes ses saletés.

Malheureusement, la pêche a été bonne : une quinzaine de sacs de 100 litres de déchets - surtout du plastique - récoltés en deux heures.

Pour atteindre la ravine Saint-Gilles, la dizaine de membres de l’association est passée sous le pont de la quatre voies, au niveau de l’échangeur de l’Éperon. La plupart des enfants et des adultes n’avait jamais participé à une opération de nettoyage " il y avait un réel enthousiasme, une très bonne ambiance, c’était convivial et pédagogique pour les enfants " commente Fanny Marijon, un membre actif de l’association.

Un éco-geste qui a fait des émules. Pourtant, ces opérations nettoyage n’étaient pas la vocation première de l’association. Créée en mai dernier, c’était avant l’occasion de rassembler des amis et leurs proches autour d’une passion commune " la découverte des plus beaux endroits de La Réunion " explique Fanny Marijon. " On est une bande d’amis entre trente et quarante ans, on aime le sport, les pique-nique, bivouaquer, les randos, bref toutes les activités sympas liées à la Nature ".

En parlant de leur association, ils se sont rendus compte que certaines personnes ne voulaient pas participer " certains endroits sont plein de déchets, ce n’est pas agréable et ça ne donne pas envie d’y aller nous a-t-on répondu " explique Fanny Marijon " alors on s’est dit qu’on pouvait faire des balade en nettoyant " poursuit-elle. Certes, l’idée n’est pas nouvelle mais ça a fait mouche.

" Il y a dix jours, on a fait la même chose au niveau des deux bassins du haut aux Cormorans, les gens qui étaient sur place ont été super contents, certains se sont même joints à notre opération. Au final, on a récolté entre 15 et 20 sacs de déchets. Les sentiers étaient relativement propres mais ente les rochers, dans les recoins, on a trouvé pas mal de saletés. "

En parallèle, l’association continue à mener ses actions pour faire découvrir La Réunion de manière ludique. La cotisation est à un euro l’année " on ne veut pas que ça soit une question d’argent, tout le monde est le bienvenu ". Pour participer aux activités, les inscriptions sont obligatoires.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l’association ici.

www.ipreunion.com