Voici les inforoutes du vendredi 28 décembre 2018 à 14h pour les jours à venir (photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RN1 – Etang Salé/St Louis - Travaux de confortement des accotements

Sur la RN1 entre l’Etang-Salé et St Louis, travaux de fauchage manuel du mercredi 2 au vendredi 4 janvier. Neutralisation de la BAU de 7h30 à 15h dans un sens puis l’autre au niveau du chantier mobile.



RD3 - St Louis/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 à St Louis Route Hubert Delisle, travaux de tirage de câbles jusqu'au jeudi 31 janvier. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD3 - Le Tampon St Pierre/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 Le Tampon St Pierre/Route Hubert Delisle, entre le chemin Léopold Brabant et le chemin Joseph Payet, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au mardi 15 janvier. Circulation alternée de 07h à 16h.

Evènements (hors chantiers) :