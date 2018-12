Publié le Vendredi 28 Décembre à 02H59 / Actualisé le Vendredi 28 Décembre à 06H33

Le 10 décembre dernier, après plusieurs semaines de crise de Gilets jaunes, Emmanuel Macron prend la parole au cours d'une allocution solennelle. Le président dit vouloir décréter " l'état d'urgence économique et sociale. " Plusieurs mesures fortes sont annoncées. Dont une, qui attire notre attention : " le salaire d'un travailleur au Smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus à l'employeur " affirme-t-il. Vous êtes au smic, vous pensez qu'à partir du 1er janvier 2019 vous toucherez 100 euros de plus sur votre salaire ? Eh bien, vous avez tout faux !

