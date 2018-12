Deux bateaux sri-lankais en moins de dix jours sont arrivés à la Réunion. Cinq depuis mars 2018 ont tenté la traversée de l'Océan Indien. 173 hommes, femmes et enfants ont tout risqué dans l'espoir d'obtenir l'asile sur ce petit bout de France qu'est La Réunion. Autour d'eux, de plus en plus de questions se posent et des doutes s'installent : traversée avec ou sans escale, trafic d'êtres humains, filières criminelles à l'oeuvre... Imaz Press fait le point avec Frédéric Joram, secrétaire général de la Préfecture de La Réunion. Entretien.

• Où en sont les procédures de demandes d’asile des 62 migrants arrivés le vendredi 14 décembre ?

Les demandes d’asile sont progressivement en cours d’enregistrement à La Préfecture. Il en reste quatorze. Elles auront toute été enregistrées vendredi soir.

• Pourquoi la Préfecture n’enregistrait qu’une dizaine de demandes par jour ?

Enregistrer une demande prend du temps, en terme de capacité, même en mettant un maximum d’effectifs au travail, nous pouvions difficilement en faire en plus. Des agents du service ont d’ailleurs annulé leurs congés de fin d’année pour procéder à l’enregistrement des demandes.

De plus, cet enregistrement était immédiatement suivi d’un rendez-vous avec l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Tout est fait le plus rapidement possible et dans le délai prévu par la loi.

• La Réunion dispose-t-elle de suffisamment d’hébergements pour les migrants ?

Tous les demandeurs d’asile se verront proposer une offre d’hébergement et nous avons mis en place un centre d’hébergement dont nous avons confié la gestion à la Croix Rouge. Ils seront presque tous ensemble au même endroit : une quarantaine y seront logés.

• Mercredi 19 décembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Champ-Fleuri a invalidé les procédures enclenchées par les services de l'État depuis l'arrivée des migrants, les jugeant illégales. Les 62 hommes, femmes et enfants ont donc été libérés de la zone d’attente et étaient logés dans différents hôtels. La facture s’élève aujourd’hui à plus de 5.000 euros. Les associations qui leur viennent en aide estiment que c’est à l’Etat de la prendre en charge, déclarant que "ce n’est pas de notre faute si La Réunion n’est pas équipée pour traiter les dossiers". Qu’en pense la Préfecture ?

Lorsque les 62 personnes étaient placées en zone d’attente, ils étaient privés de la liberté de circuler et étaient nourris et logés par l’Etat. Il se trouve qu’une partie était notamment à l’hôtel le Select (à Saint-Denis ndlr). Le 19 décembre, après la décision du juge des libertés et de la détention, les migrants n’étaient plus logés sous la responsabilité de l’Etat.

Lire aussi => Tous les migrants sri-lankais sont remis en liberté

Les associations ont souhaité prendre le relais, parfois en les laissant au même endroit, à l’hôtel. Dès lors que ces personnes ont demandé l’asile, que cette demande est enregistrée, l’Etat à l’obligation de les héberger. C’est ce que nous faisons. Le droit des étrangers donne dix jours à l’administration pour enregistrer la demande de l’asile, ce délai nous allons le tenir. L’Etat n’est pas tenu d’enregistrer une demande d’asile immédiatement après la sortie de la personne de la zone d’attente. D’ailleurs, ce serait matériellement impossible

Pour la facture, le reste est à régler par les personnes qui ont réservé les chambres d’hôtel à leurs noms.

Lire aussi => Migrants : plus d'une trentaine de personnes n'ont toujours pas d'hébergement

• Que va-t-il advenir des sept migrants arrivés mercredi 26 décembre au Port-Ouest ?

Nous avons fait vérifier leur état sanitaire immédiatement à leur arrivée par un médecin. Nous avons ensuite examiné leur situation administrative : nous avons constaté qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour rentrer sur le territoire français, nous avons pris des refus d’entrée et les avons placés en zone d’attente. Très rapidement ils ont exprimé leur souhait de demander l’asile. Nous avons organisé dès jeudi des auditions avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra).

Les avocats ont eu accès aux migrants qui le souhaitaient.

Lire aussi => Migrants : un nouveau bateau sri-lankais a accosté au port-ouest

• La Réunion est-elle prête pour accueillir plus de migrants au niveau des structures ?

C’est une situation très inédite. Depuis le mois de mars, plusieurs bateaux sont arrivés qui ne correspondent évidemment pas aux flux habituels, ni de migrants, ni de demandeurs d’asile. Nous avons normalement une dizaine de demandes par an (lire aussi =>La Réunion, loin d'être une terre d'asile). Pour autant, nous nous organisons pour augmenter nos capacités de zones d’attente et pour trouver des places d’hébergement pour les demandeurs d’asile. Nous faisons tout pour être prêts. Pour le bateau arrivé mercredi, j’estime que nous l’étions.

• Bateaux en très mauvais état, besoin de grosses réserves d’eau et de nourriture, état de santé plutôt bon des migrants, cyclones et conditions en mer très difficiles… La Préfecture est-elle sûre que ces migrants viennent bien du Sri-Lanka, qu’ils ont bien parcouru les 4.000 km qui séparent les deux îles et qu’ils n’ont pas transité quelque part ?

C’est une question que beaucoup de gens se posent… Il faut maintenant que les enquêtes judiciaires menées sous l’autorité du Procureur de la République établissent la vérité sur ce périple. Je n’ai pas d’éléments (sur le parcours des bateaux - ndlr), tout relève de l’enquête judiciaire. La préfecture a les doutes que tous les gens de bon sens peuvent avoir des doutes… Ce qui ne fait aucun doute par contre, c’est la nationalité de ces personnes, ce sont bien des Sri-Lankais. Mais il faut vraiment que des enquêtes judiciaires établissent la réalité des faits, des modalités d’arriver.

• Certains affirment que d'autres bateaux sri-lankais arriveraient bientôt, qu’en pensez vous ?

Ce qui est certain, c’est qu’il y a manifestement des filières d’immigration illégales qui sont à l’œuvre, actives et de plus en plus actives depuis le mois de mars 2018. Elles organisent ces afflux. Il ne serait donc pas surprenant que ces filières mettent d’autres bateaux sur le chemin de La Réunion. Nous parlons de filières criminelles qui rançonnent des candidats à l’immigration, qui mettent en danger leur vie, qui exploitent leur souhait de quitter le Sri Lanka en faisant des bénéfices financiers colossaux. C’est un trafic d’êtres humains. Elles font l’objet d’une enquête judiciaire.

