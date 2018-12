Plus d'une décennie que Donel Jack'sman tourne sur les scènes. Repéré dans l'émission " On ne demande qu'à en rire ", l'humoriste a aussi participé à de nombreux festivals en France et à l'étranger. Depuis quelques jours, il fait la une de l'actualité, le 23 décembre, il est en représentation dans une salle de théâtre à Nice lorsqu'au milieu de son spectacle, l'insulte " sale noir " surgit à deux reprises. L'artiste a fait preuve de répartie ce soir-là, pour ne pas accorder plus d'importance qu'il n'en mérite à ce spectateur mais Donel Jack'sman ne va pas pour autant laisser passer, il va déposer plainte.

Sur cette vidéo filmée par une spectatrice, on revoit toute la scène. Le comédien de 37 ans l’a mise en ligne sur les réseaux sociaux le lendemain des faits. Regardez :

Se faire traiter de " Sale noir " pendant mon show 😞 (non non ce n’est pas un complice...)

Une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien, souvent seules & dans l’indifférence la plus totale !

Aimons nous malgré nos différences❤️ pic.twitter.com/w6tQyTl6yX — Donel Jack'sman (@DonelJacksman) 27 décembre 2018

Dans cette vidéo, Donel Jack’sman revient plus longuement sur cette agression. Un discours mesuré, où l’humoriste prône l’amour face à la haine. Et rappelle que ce genre de comportement n’est pas marginal, malheureusement " une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien, souvent seules et dans l’indifférence la plus totale! Aimons nous malgré nos différences ". Regardez :

"C’est inimaginable qu’aujourd’hui quelqu’un puisse se lever et dire "sale Noir" dans l’impunité totale."



Victime d’une insulte raciste en plein spectacle, l’humoriste @DonelJacksman a un message à faire passer. pic.twitter.com/QoZeKXtyPK — Brut FR (@brutofficiel) 28 décembre 2018

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes lui ont apporté leur soutien, regardez :

Tout fout la rage dans cette vidéo: l'insulte raciste visant Donel Jack'sman, le sentiment de toute-puissance & d'impunité qu'il a fallu au spectateur pour crier des "sale noir" oklm, les rires d'une partie de la salle & le fait que personne ne soit allé le soulever. France, 2018 https://t.co/7rfdcZuQOL — Sihame Assbague (@s_assbague) 27 décembre 2018

😡"Sale Noire"Je ne peux rester silencieux face à l'insulte raciste qu'a subit l'humoriste français Donel Jack’sman en plein spectacle.Une scène choquante et pleine de #racisme...



🙏Mon total soutien a l'humoriste victime de la bêtise et de la haine... @DonelJacksman pic.twitter.com/MnxfzwJElD — Hassen HAMMOU (@HammouHassen) 28 décembre 2018

La vidéo où Donel Jack’sman subit des insultes racistes en plein milieu de son spectacle, me brise et déchire le cœur. Je vais généraliser mais quel beau pays de merde dans lequel on vit. Je suis dégoûté... — Charly (@Jude_Rigby) 24 décembre 2018

L'humoriste @DonelJacksman se fait traiter de " sale noir " en plein spectacle. Celui-ci n’en revient pas, conserve son calme et reste digne face à ce méprisable raciste. Chapeau à lui 🎩



Donel Jack'sman est un... https://t.co/kRf4xaWhll — ⚜Yann Sinclair⚜ (@yannsinclair) 27 décembre 2018

La LICRA ( Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme ) a aussi passé posté un message de soutien à l’humoriste.

La libération de la parole raciste c’est ça ! Soutien à @DonelJacksman victime d’une injure raciste en plein spectacle. https://t.co/bVdaJYh1ea — LICRA (@_LICRA_) 27 décembre 2018

Si Donel Jack’sman ne veut pas mettre de l’huile sur le feu, il ne compte pas pour autant laisser passer, il a d’ores et déjà annoncé qu’il porterait plainte.

www.ipreunion.com