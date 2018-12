Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 9 heures

Les gendarmes de la brigade de Bois de Nèfles ne s'attendaient sans doute pas à faire cette découverte. Une plainte pour violence avec arme avait été déposée contre un sexagénaire de Bois de Nèfles Saint-Paul. L'homme aurait " pété un câble" à cause de nuisances sonores provoquées par un scooter qui " pétardait " près de chez lui. Lors de la perquisition au domicile du mis en cause, les gendarmes ont saisi 7 armes à feu, 2 grenades à plâtre et plus de 1000 munitions de divers calibres à son domicile. Le mis en cause a reconnu les faits et fait l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité où il devra s'expliquer. L'homme serait un chasseur passionné par les armes.

Les gendarmes de la brigade de Bois de Nèfles ne s'attendaient sans doute pas à faire cette découverte. Une plainte pour violence avec arme avait été déposée contre un sexagénaire de Bois de Nèfles Saint-Paul. L'homme aurait " pété un câble" à cause de nuisances sonores provoquées par un scooter qui " pétardait " près de chez lui. Lors de la perquisition au domicile du mis en cause, les gendarmes ont saisi 7 armes à feu, 2 grenades à plâtre et plus de 1000 munitions de divers calibres à son domicile. Le mis en cause a reconnu les faits et fait l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité où il devra s'expliquer. L'homme serait un chasseur passionné par les armes.