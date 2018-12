BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 29 décembre 2018



Migrants : questions autour d'une "filière criminelle"

En dix mois, quatre bateaux de pêche sri-lankais transportant des migrants ont été interceptés au large des côtes réunionnaises. Pour la préfecture, c'est une certitude : une ou plusieurs "filières criminelles" sont de plus en plus actives. Un "trafic d'êtres humains" qui exploite les crises politiques et les tensions ethniques et religieuses héritées de la guerre civile (1983-2009). Autour d'elles, de multiples questions se posent : quelles sont ces organisations ? Comment s'organisent-elles ? Comment et pourquoi les passeurs misent tout sur La Réunion ? Des questions qui restent sans réponse mais qui méritent d'être posées.

"Zoos humains, l'invention du sauvage" à voir jusqu'au 31 janvier 2019

Dans le cadre de la célébration du 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une exposition intitulée "Zoos Humains, l'invention du sauvage" se tient à l'Ancien Hôtel de Ville du 18 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Au-delà, et jusqu'à fin mars, l'expo sera délocalisée dans les différents quartiers de la ville. L'histoire des zoos humains est exposée de façon chronologique et met l'accent sur des oeuvres connues de l'époque. Des résumés détaillés apportent plus d'informations aux visiteurs et permettent une meilleure compréhension générale.

Les vacances au Jardin botanique de Mascarin, c'est tout un programme

À Saint-Leu, au domaine des Colimaçons, Mascarin le Jardin Botanique de la Réunion accueille les visiteurs avec un programme spécifique pour les vacances de décembre 2018 et de janvier 2019. Du mardi au jeudi de 9h à 17h, le sanctuaire des plantes endémiques propose des visites guidées, des animations, des expositions, également des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes. L'occasion pour les vacanciers de se plonger dans la découverte de la biodiversité locale.

En Chine, le marsouin du Yangtsé en survie précaire hors du fleuve

Un corps noir et brillant affleure timidement à la surface du lac, avant de déguerpir vers les profondeurs: le marsouin du Yangtsé, l'une des espèces les plus menacées de Chine, vient de faire une rare apparition dans la brume automnale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il pleut un peu le matin, un peu plus l'après-midi

Il fait un peu plus humide ce samedi 29 décembre 2018. Matante Rosina dit que les averses vont commencer le matin et qu'elles vont se renforcer dans l'après-midi. C'est vrai chez vous ?