Amaury de Saint-Quentin s'appuie, entre autre, sur l'avis favorable (mais consultatif) émis le 9 novembre dernier par la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation d'exploiter la carrière est accordée pour quatre ans et demi à la société de concassage et de préfabrication de La Réunion . La SCPR avait déposé sa demande fin mars 2016. L'arrêté précise que ces installations sont "exclusivement réservées à la production de matériaux à destination du chantier de la Nouvelle route du littoral ". Cette décision intervient au grand dam du collectif Touch pa nout roche qui s'y attendait mais gardait une lueur d'espoir. (Photo d'illustration)

