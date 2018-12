Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2018 sur Imaz Press :



- Lundi 24 décembre - Il fait beau pour le réveillon de Noël ?

- Mardi 25 décembre - Joyeux Noël

- Mercredi 26 décembre - Don du sang - 2018, année délicate mais des donneurs solidaires

- Jeudi 27 décembre - Migrants : un nouveau bateau sri-lankais a accosté au port-ouest

- Vendredi 28 décembre - Selon la Préfecture, "il y a manifestement des filières d'immigration illégales qui sont actives et à l'oeuvre"

Menacé par Cilida, le réveillon de Noël 2018 se déroulera à l'abri des caprices du cyclone. En pré-alerte jaune, La Réunion a finalement été épargnée par les vents et les pluies, même si quelques averses sont tombées pendant le week-end. Désormais à plus de 640 km de nos côtes, Cilida n'aura pas d'influence sur le temps. Pour ce réveillon du 24 décembre, un temps d'été a été au rendez-vous.

Pour la 2018ème fois ce 25 décembre à 0 heure, Noël a été célébré. En famille, entre amis. Pour les plus chanceux. À ceux-la, le père Noël est venu encore une fois livrer ses cadeaux par milliers faisant l'émerveillement des plus petits, le bonheur des plus grands.

L'année s'achève bientôt à la Réunion, l'Établissement Français du sang (EFS) dresse un bilan du travail effectué ces douze derniers mois. Plusieurs évènements sont venus perturber les collectes cette année : cyclones, épidémie de dengue ou encore mouvement des gilets jaunes. Pourtant le travail réalisé par l'EFS et la solidarité des donneurs réunionnais ont permis d'avoir du stock toute l'année. La dernière collecte de l'année s'est déroulée ce dimanche 16 décembre.

Mercredi 26 décembre 2018, un bateau de pêche sri-lankais transportant sept migrants est arrivé à La Réunion. C'est au moins le cinquième en dix mois qui tente la traversée, le quatrième a avoir accosté. Sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau déferlement de haine et de racisme contre ces hommes qui ont tout abandonné, tout quitté pour fuir la misère ou les persécutions.

Deux bateaux sri-lankais en moins de dix jours sont arrivés à la Réunion. Cinq depuis mars 2018 ont tenté la traversée de l'Océan Indien. 173 hommes, femmes et enfants ont tout risqué dans l'espoir d'obtenir l'asile sur ce petit bout de France qu'est La Réunion. Autour d'eux, de plus en plus de questions se posent et des doutes s'installent : traversée avec ou sans escale, trafic d'êtres humains, filières criminelles à l'oeuvre... Imaz Press fait le point avec Frédéric Joram, secrétaire général de la Préfecture de La Réunion. Entretien.