Repas de fêtes local et à petit prix : c'est possible

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est un moment de fête que l'on passe généralement entre amis et en famille. Pour fêter la fin de l'année et le début de la nouvelle année, il est coutumier de se retrouver autour d'un bon repas que l'on prépare parfois plusieurs jours à l'avance. Alors que les cuisiniers s'orientent vers des mets de luxe, il est pourtant possible de faire un très bon repas de fête en utilisant des produits locaux, frais et à petit prix pour réussir à satisfaire les pailles de vos convives. Nous avons contacté Johnny, un chef cuisinier local afin d'avoir des conseils pour faire un bon repas qui sort de l'ordinaire pour ce réveillon.

Réveillon de la Saint-Sylvestre : envoyez nous vos photos et vidéos

Chers internautes adorés, cela va faire dix-neuf ans que Imaz Press est en ligne, certains d'entre vous sont des fidèles de la première heure, d'autres se sont joints à l'aventure au fur et à mesure du temps. MERCI, merci de nous suivre, merci pour vos messages, merci pour ces débats enflammés, merci pour vos sourires, merci pour vos attentions, merci pour vos infos aussi, ces tuyaux qui nous permettent de saisir certaines informations qui nous échappent ou qui sont bien enfouies. Bref, vous êtes formidables. On a voulu vous rendre hommage, découvrir les visages derrière les pseudonymes. L'année 2019 arrive à grands pas alors on pourrait terminer 2018 en beauté, envoyez nous vos photos et vidéos du réveillon de la Saint-Sylvestre. En famille, entre amis, sur la plage, dans les hauts, dans le Sud, l'Est, l'Ouest, le Nord... Tout ce qu'on vous demande, c'est de sourire ! Que ces photos et vidéos dégoulinent de bonheur ! On a hâte de les recevoir, soyez créatifs, vous serez nos imaz du jour !

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Réveillon, joyeux Noël, don du sang, migrants

- Lundi 24 décembre - Il fait beau pour le réveillon de Noël ?

- Mardi 25 décembre - Joyeux Noël

- Mercredi 26 décembre - Don du sang - 2018, année délicate mais des donneurs solidaires

- Jeudi 27 décembre - Migrants : un nouveau bateau sri-lankais a accosté au port-ouest

- Vendredi 28 décembre - Selon la Préfecture, "il y a manifestement des filières d'immigration illégales qui sont actives et à l'oeuvre"

L'UE sans plastiques à usage unique en 2021

Cotons-tiges,pailles, touillettes à café: ces produits en plastique à usage unique, qui envahissent les océans, seront interdits dans l'Union européenne, vraisemblablement dès 2021, selon les termes d'un accord négocié à Bruxelles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, un peu de pluie et une mer belle

Matante Rosina la bien vu dans le fond de son pilon : il fait plutôt beau ce dimanche 30 décembre 2018. Il y aura aussi des petites pluies sur les hauts et la mer sera belle. Tout cela est vrai chez vous ?