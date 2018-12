Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 27 Décembre à 16H07

Chers internautes adorés, cela va faire dix-neuf ans que Imaz Press est en ligne, certains d'entre vous sont des fidèles de la première heure, d'autres se sont joints à l'aventure au fur et à mesure du temps. MERCI, merci de nous suivre, merci pour vos messages, merci pour ces débats enflammés, merci pour vos sourires, merci pour vos attentions, merci pour vos infos aussi, ces tuyaux qui nous permettent de saisir certaines informations qui nous échappent ou qui sont bien enfouies. Bref, vous êtes formidables. On a voulu vous rendre hommage, découvrir les visages derrière les pseudonymes. L'année 2019 arrive à grands pas alors on pourrait terminer 2018 en beauté, envoyez nous vos photos et vidéos du réveillon de la Saint-Sylvestre. En famille, entre amis, sur la plage, dans les hauts, dans le Sud, l'Est, l'Ouest, le Nord... Tout ce qu'on vous demande, c'est de sourire ! Que ces photos et vidéos dégoulinent de bonheur ! On a hâte de les recevoir, soyez créatifs, vous serez nos imaz du jour !

