Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 8 heures

Il nous est tous déjà arrivé d'abuser un peu sur la bibine. Si Noël est traditionnellement une fête familiale, la soirée du Nouvel an est plutôt une fiesta entre amis. Et il arrive, qu'elle soit arrosée... trop arrosée. Le lendemain, le réveil est douloureux, les souvenirs de la veille reviennent par flash et en général, ce n'est pas jojo. On a l'estomac en vrac, des poches sous les yeux, une haleine de fennec, un mal de tête à crever, la nausée, tout est flou, ça tangue et parfois, la cuite est tellement intense que les quelques heures de sommeil qui ont suivi n'ont pas suffi à décuver. Bref, la gueule de bois, ça vient d'où ? Eléments de réponse sur ces épisodes de nos vies qu'on aimerait parfois oublier...

Il nous est tous déjà arrivé d'abuser un peu sur la bibine. Si Noël est traditionnellement une fête familiale, la soirée du Nouvel an est plutôt une fiesta entre amis. Et il arrive, qu'elle soit arrosée... trop arrosée. Le lendemain, le réveil est douloureux, les souvenirs de la veille reviennent par flash et en général, ce n'est pas jojo. On a l'estomac en vrac, des poches sous les yeux, une haleine de fennec, un mal de tête à crever, la nausée, tout est flou, ça tangue et parfois, la cuite est tellement intense que les quelques heures de sommeil qui ont suivi n'ont pas suffi à décuver. Bref, la gueule de bois, ça vient d'où ? Eléments de réponse sur ces épisodes de nos vies qu'on aimerait parfois oublier...