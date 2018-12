Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière font le bilan des contrôles routiers menés sur les routes réunionnaises ce week-end. Et ce dernier week-end de l'année n'échappe pas à la règle. Encore de nombreuses infractions relevées, des permis de conduite retirés et plusieurs accidents qui auraient pu être évités. Des usagers de la route se sont mis en danger et ont mis en danger d'autres automobilistes. 48 morts sur nos routes depuis le début et 2018 n'est pas encore terminé... Le point dans ce communiqué de la gendarmerie.

