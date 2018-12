Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Cette semaine, Imaz Press a fait un article sur les anciens emplacements des paillotes de l'Hermitage devenus un parc de stationnement sauvage. Des automobilistes sans vergogne n'hésitaient pas à se garer au plus près de l'océan. Les restaurants de plage avaient dû quitter les lieux pour préserver le Domaine public maritime et à peine partis, ce sont les voitures qui ont pris le relais. À croire que la protection du lagon n'est pas la priorité de tous... Il semblerait que la société Tamarun, gestionnaire de la plage de l'Hermitage et la municipalité de Saint-Paul aient pris leurs dispositions, les barrières pour accéder à l'arrière plage de l'Hermitage ont été refermées et de gros rochers positionnés pour bloquer les accès. Une information que nous révèle, photos à l'appui, le collectif de défense du Domaine maritime public sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, Imaz Press a fait un article sur les anciens emplacements des paillotes de l'Hermitage devenus un parc de stationnement sauvage. Des automobilistes sans vergogne n'hésitaient pas à se garer au plus près de l'océan. Les restaurants de plage avaient dû quitter les lieux pour préserver le Domaine public maritime et à peine partis, ce sont les voitures qui ont pris le relais. À croire que la protection du lagon n'est pas la priorité de tous... Il semblerait que la société Tamarun, gestionnaire de la plage de l'Hermitage et la municipalité de Saint-Paul aient pris leurs dispositions, les barrières pour accéder à l'arrière plage de l'Hermitage ont été refermées et de gros rochers positionnés pour bloquer les accès. Une information que nous révèle, photos à l'appui, le collectif de défense du Domaine maritime public sur les réseaux sociaux.