Le réveillon de la Saint-Sylvestre sur les plages de l'Ouest, un moment féérique. Sur 10 km de plage, plus de 15.000 fêtards vont se retrouver pour célébrer le passage à l'année 2019. Fusées, pétards, feux d'artifice, lanternes, bars flottants, le lagon va s'illuminer de mille feux pour enterrer 2018 dans la joie et la bonne humeur. Un moment magique, oui mais les conséquences sur l'environnement sont graves. (photos - Facebook - les amis de la réserve naturelle de l'Île de La Réunion)

Les poudres à l’intérieur des divers feux d’artifices sont très nocives pour les coraux et les poissons. Sans parler des lanternes chinoises qui finissent dans l’eau, les tortues viennent s’y entortiller, on en retrouve parfois dans leur estomac. Le sable est jonché de déchets, des cadavres de bouteilles en autre… L’année dernière, ce sont entre quatre et cinq tonnes de déchets qui ont été ramassés sur les plage de l’Ouest. Les amis de la réserve naturelle de La Réunion alertent " pitié pour le lagon " écrivent-ils avec des photos à l’appui. Des médiateurs du TCO mènent des actions de sensibilisation, plus de 3.000 sacs poubelles seront distribués. Commencez l’année 2019 par un éco-geste, laissez place nette derrière vous !

