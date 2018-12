Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 27 Décembre à 12H32

Les fêtes de fin d'année sont la période propice à la divagation et l'errance animales. De nombreux cas de pertes sont constatés, la faute aux pétard, fusées et autres feux d'artifice qui animent les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ces bruits qui sortent de l'ordinaire effraient les chiens, qui, déboussolés prennent la poudre d'escampette. Le lendemain, les annonces de pertes de chiens fleurissent sur les pages spécialisées des réseaux sociaux. Des propriétaires désespérés à la recherche de leur animal de compagnie. Souvent, l'histoire se termine bien mais quelques fois non. Les services dédiés constatent une augmentation des cadavres de chiens ramassés les jours qui suivent les fêtes. Voici quelques gestes simples pour éviter cela.

