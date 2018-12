La matinée sera belle, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais des averses s'abattront sur les hauteurs pour ensuite descendre sur le littoral. Des averses qui devraient cesser en début de soirée, aux alentours de 20h. Petite précision, le soleil se couchera à 19h03 donc si vous voulez voir le dernier coucher de soleil de l'année, Il faudra peut-être enfiler votre imperméable. Comme le dit Jacques Écormier, le chef prévisionniste de Météo France Réunion " ce temps, ce n'est rien d'exceptionnel pour la saison ". On vous donne plus de précisions sur cette météo de la Saint-Sylvestre.

Averses

Une matinée ensoleillée, de quoi se lever du bon pied pour ce dernier jour de l’année 2018. Mais le temps devrait se dégrader au fur et à mesure de la journée. Aux alentours de 10h, des nuages vont se former et quelques averses vont tomber sur les hauteurs de l’île. Des averses qui, en cours d’après-midi, descendront sur le littoral. Elles devraient s’arrêter vers 20h, les nuages laisseront place à un ciel étoilé et dégagé. " C’est l‘été austral, ces averses, c’est un temps de saison. Il y aura une alternance entre éclaircies et averses, rien d’exceptionnel " explique Jacques Écormier.

Chaleur

Aux quatre coins de l’île, le même constat : il fait chaud ou plutôt lourd ces derniers jours. " Il y a, effectivement, beaucoup d’humidité dans l’air en ce moment. C’est dû au fait qu’il y ait peu de vent " confirme Jacques Écormier. Ce lundi 31 décembre, attendez vous à une chaleur écrasante dans l’Ouest " 34, 35 degrés sous abri la journée" annonce le chef prévisionniste de Météo France Réunion. Malgré les alizés qui souffleront entre 40 et 50km/h à Saint-Jospeh, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, le passage à la nouvelle année se fera chaudement. Dans l’Ouest, il fera entre 25 et 30 degrés la nuit.

Le temps en milieu de soirée

Est de l’île : de Saint-Benoît jusqu’à Vincendo en passant par Sainte-Rose, il faudra s’attendre à quelques averses de ci, de là mais " pas de quoi sortir les bâches " affirme Jacques Écormier.

Sud et Ouest de l’île : la météo sera clémente " un temps idéal pour réveillonner à l’extérieur " se réjouit Jacques Écormier. Une très bonne nouvelle pour les 15.000 fêtards attendus sur les plages de l’Ouest pour ce réveillon.

Nord de l’île : un temps clément.

Mardi 1er janvier

Pour ce premier jour de 2019, on change certes d’année mais pas de saison. C’est donc un temps mitigé qui vous attend. Une matinée ensoleillée et quelques pluies sur les hauts dans l’après-midi, moins marquées que les jours précédents. La journée sera chaude et humide. " Ce sera un temps relativement clément pour la saison. " poursuit Jacques Écormier.

Pour finir ce bulletin, Jacques Écormier précise qu’ " il n’y a aucun système dépressionnaire dans la zone ".

www.ipreunion.com