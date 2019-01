BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 1er janvier 2019



C'est la nouvelle année : Bone é érez

Ça y est : 2018 tourné les talons pour de bon et a laissé la place à 2019. Beaucoup ont salué l'arrivée de la nouvelle venue à grands coups de pétards, de klaxons, des bouchons de champagne. Pur moment de fête et de bonheur. Pour d'autres, ce passage d'une année à l'autre n'a été qu'une nuit de plus passée dans la solitude et la souffrance. C'est en priorité vers eux que vont nos pensées en ce premier jour de l'année.

Lendemain de fête : dix choses à faire pour soigner la gueule de bois

Pas facile de ressembler à un être humain le lendemain d'une soirée de beuverie, surtout en cette journée de nouvel an et donc de lendemain de Saint-Sylvestre. Des solutions existent. Ces dix conseils vous dissuaderont peut-être de recommencer. N'oubliez pas pour éviter ces conséquences liées à l'alcool consommez avec modération et abstenez-vous totalement si vous devez prendre le volant.

Alon bat karé : des bassins à visiter pour les vacances

Pendant l'été et avec les vacances, beaucoup de chanceux profiteront d'avoir du temps libre pour se reposer. Pour d'autres, il faut également profiter de ce temps pour découvrir ou redécouvrir des coins de paradis à la Réunion. Nous avons mis en avant quelques bassins de l'île, pour donner quelques idées de sortie en famille ou entre amis afin de s'offrir un petit moment de nature et profiter de lieux plus calmes que d'autres endroits en cette période touristique forte. Cette liste est bien entendue non exhaustive.

Un mollusque très prisé des gourmets : l'ormeau sauvage, un met rare et méconnu pour les tables de fête

Dans leur combinaison de plongée, capuche encore sur la tête, les deux pêcheurs débarquent le produit de leur exploration sous-marine sur la plage de Roc'h Hir, à Loguivy-de-la-mer (Côtes d'Armor) : des ormeaux, un mollusque rare, très prisé des gourmets sur les tables de fin d'année.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et averses, rien de nouveau pour la nouvelle année

Matante Rosina a comme une impression de déjà-vu : le temps est le même qu'hier, rien de neuf pour la nouvelle année ! La matinée sera ensoleillée, puis des nuages et des averses monteront le bout de leur nez dans l'intérieur l'après-midi. Le vent est bien là aussi, orienté à l'Est-Sud-Est et est accéléré le long des côtes Sud et Nord, avec des rafales à 60 km/h possibles. Attention à la mer qui devient agitée avec une houle de Sud Sud-Ouest qui grossit entre 1m50 et 2m00 de Saint-Leu à Saint-Philippe. Aaah oui : et une très très bonne année de la part de Matante Rosina !