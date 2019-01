Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 4 heures

Ça y est : 2018 a tourné les talons pour de bon et a laissé la place à 2019. Beaucoup ont salué l'arrivée de la nouvelle venue à grands coups de pétards, de klaxons, des bouchons de champagne. Pour moment de fête et de bonheur. Pour d'autres, ce passage d'une année à l'autre n'a été qu'une nuit de plus passée dans la solitude et la souffrance. C'est en priorité vers eux que vont nos pensées en ce premier jour de l'année.

