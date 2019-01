Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 8 heures

Matante Rosina a comme une impression de déjà-vu : le temps est le même qu'hier, rien de neuf pour la nouvelle année ! La matinée sera ensoleillée, puis des nuages et des averses monteront le bout de leur nez dans l'intérieur l'après-midi. Le vent est bien là aussi, orienté à l'Est-Sud-Est et est accéléré le long des côtes Sud et Nord, avec des rafales à 60 km/h possibles. Attention à la mer qui devient agitée avec une houle de Sud Sud-Ouest qui grossit entre 1m50 et 2m00 de Saint-Leu à Saint-Philippe. Aaah oui : et une très très bonne année de la part de Matante Rosina !

