Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 4 heures

Pas facile de ressembler à un être humain le lendemain d'une soirée de beuverie, surtout en cette journée de nouvel an et donc de lendemain de Saint-Sylvestre. Des solutions existent. Ces dix conseils vous dissuaderont peut-être de recommencer. N'oubliez pas pour éviter ces conséquences liées à l'alcool consommez avec modération et abstenez-vous totalement si vous devez prendre le volant.

