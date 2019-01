Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Le Collectif Outre-mer de Protection Animale (COPA) lance en métropole et dans quatre pays anglophones une campagne médiatique d'information et sensibilisation, intitulée "Respect des lois et stérilisation pour les animaux des DOM TOM". Dans cette optique, une vidéo fait sur son site un court état des lieux de la condition animale et soulève les problématiques locales.

Le Collectif Outre-mer de Protection Animale (COPA) lance en métropole et dans quatre pays anglophones une campagne médiatique d'information et sensibilisation, intitulée "Respect des lois et stérilisation pour les animaux des DOM TOM". Dans cette optique, une vidéo fait sur son site un court état des lieux de la condition animale et soulève les problématiques locales.