Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées sur les plages de l'ouest pour le réveillon du 31 décembre. Au matin du 1er janvier 2019, c'est la gueule de bois sur la plage, dans tous les sens du terme. Comme chaque année, de nombreux déchets jonchaient le sol, bouteilles en verre et en plastique, sacs poubelles, barquettes, pétards, et même chaises se retrouvent en peu partout sur l'ensemble de la plage de l'Hermitage à Saint-Gilles. Si certains ont ramassé leurs déchets, beaucoup ont tout laissé sur le sol, les amis de la Réserve Marine déplorent l'état de la plage en ce début d'année.

