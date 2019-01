Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les habitants de quartier de Bel Air et de la rue Hyppolite Piot qui se situe à 20 mètres de la mairie, sont exaspérés par les tas d'immondices qui s'accumulent près de chez eux. L'association Brigade Verte déplore ces dépôts sauvages, et demande à la mairie de Sainte-Suzanne et la Cinor d'apporter une attention particulière à l'entretien des sites et de procéder à l'enlèvement des dépôts sauvages de manière régulière. L'association souhaite également que des panneaux soient installés pour rappeler qu'il est interdit de déposer des ordures sur la voie publique et les risques encourus. Elle propose que des caméras soient installées. La mairie de Sainte-Suzanne indique que ce dépôt sera enlever le 3 janvier.

