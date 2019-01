Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

17 cas de dengue ont été recensés entre le samedi 17 décembre et le vendredi 23 décembre, annonce la préfecture ce mercredi 2 janvier 2018. "6 739 cas de dengue ont ainsi été confirmés depuis le 1er janvier 2018" note la préfecture en ajoutant que "l'épidémie se poursuit". "Durant cette période de vacances scolaires où les déplacements sur l'île sont plus importants, la préfecture de La Réunion et l'ARS Océan Indien rappellent à la population l'importance d'utiliser des répulsifs cutanés dans les zones où circule la dengue, principalement dans l'Ouest et le Sud de l'île. En effet, le recours à ces produits reste le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger son entourage contre la dengue" dit encore la préfecture.

