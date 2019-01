Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 20 heures

Voilà voilà, Matante Rosina le sentait venir, il est là : le temps humide et instable ! A l'est, les nuages s'étendent et des averses se déclenchent. Elles sont de plus en plus nombreuses l'après-midi et des coups de tonnerre sont attendus... Prudence : la mer est agitée par une houle de secteur Sud de 1m50 à 2m00, qui s'amortit en cours de journée de 1m00 à 1m50.

